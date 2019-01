Noortevaldkonna tunnustuskonkursil jagati valgamaalastele hulk autasusid

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvisid tunnustuse kolm noortevaldkonna tegijat: Reet Kost, Marek Mekk ja Juhan Anupõld. Marek Mekk on Valgamaal üks esimesi, kes hakkas juhendama õpilasfirmasid ja avas noortekeskuse. Lisaks on Marek Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla juhatuse liige. FOTO: Aron Urb

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvis Hiiumaa Noorsootöö keskuse noorsootöö koordinaator Kaie Pranno. Tallinnas Fahle galeriis toimunud tseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvinud Kaie Pranno on paistnud silma mitmete noortevaldkonda arendavate algatustega, näiteks viinud läbi maakonnaülese noortemaleva ja projekti „Nutikas Hiiumaa“ ning osalenud kohalike omavalitsuste koostöögruppide maakondliku innovatsioonikava hankes. Ta on Hiiumaa noortevolikogu mentor, korraldab puhkuse ajal Kõpus laste seiklus- ja loovuslaagrit ning veab vabatahtlikus korras Emmastes purjetamishuviliste noorte gruppi. Kaie Pranno on Eesti Noorsootöötajate Kogu esindaja riiklikus noorteinfo arendusgrupis, Euroopa Noorteinfo- ja Nõustamise Agentuuri koolitaja ning koolitusprogrammi Digital Yintro üks läbiviijaid.

Aasta osaluskogu ja õpilasesinduse kategoorias pälvis tunnustuse Viljandi Noortevolikogu, mis on üks esimesi noortevolikogusid Eestis, olles toimetanud juba 18 aastat. Selle liikmed mõjutavad oluliselt Viljandi linna arengut, tehes koostööd nii linnavolikogu kui -valitsusega. Ühena vähestest Eestis eraldab noortevolikogu noortele rahalisi vahendeid projektide elluviimiseks ning annab igal aastal välja tunnustuse aasta noorele ning aasta noorte- ja lastesõbralikule ettevõttele.

Aasta huvikoolina tunnustati Tartu Lastekunstikooli, mis on tegutsenud üle 60 aasta ning on üks vanemaid kunstialaseid huvikoole Eestis. Tartu Lastekunstikool on hea näide mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimimisest, pakkudes kunstialaseid valikkursusi, mille raames kasutatakse muu hulgas nutikat noorsootööd. Huvikool teeb koostööd nii kohalikul kui riiklikul tasandil ja on Eesti Kunstikoolide Liidu liige.

Aasta noortelaagriks sai Laoküla Merelaager, mis on üks väheseid merealaseid laagreid Eestis ja millest on aastate jooksul välja kasvanud mitmeid noorsootöötajaid. Lisaks toetab merelaager keskkonnasäästlikke ja tervislikke eluviise, kasutades päikesepaneelide energiat. Rajatud on aiamaa köögiviljade kasvatamiseks, mida noored ise hooldavad ja mis annab täiendust nende toidulauale.

Aasta kohaliku omavalitsuse tiitli teenis välja Toila vald. Seal on noorsootööga tegeletud pidevalt, kuid erilise rõhu sai see 2018. aastal – loodi noortevolikogu, korraldati noorte ja otsustajate arutelu, kaasati noori valla töösse ning arvestati noorte arvamusega. Toila vald tunnustab ning tõstab esile noori ja noortega töötavaid inimesi ning noorsootöö on kohaliku elu oluline osa, mistõttu suunatakse sinna ka lisaressursse.

Aasta toetajana pälvisid tunnustuse mitu nominenti: Anneli Peterson ja Hele Kull ning Maria Kudrjakova. Anneli Peterson ja Hele Kull esitati konkursile koos. Jõgevamaa Rajaleidja keskuses töötades korraldasid nad noorsootöötajate võrgustikule ümarlaudu koostöö edendamiseks. Maria Kudrjakova paistis silma Loksa Arenduskeskuse juures projektitööga, mille raames loodi noortele mitmeid uusi võimalusi.

Noortevaldkonna aasta teona sai tunnustuse Changemakers Academy – Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku korraldatav konkurss, mille raames võistlevad noorte tiimid mentorite abiga parima turunduslahenduse loomise ja teostamise nimel sotsiaalsetele ettevõtetele. Programm koosneb turundusest, sotsiaalsest ettevõtlusest, disainist, noorte planeerimis- ja korraldusoskuse arendamisest ning mõju analüüsist.