Lähipäevad kostitavad lume- ja lörtsisajuga

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel pilves selgimistega ilm. Saartelt lume, lörtsi ja vihmana algav sadu levib peamiselt lumena üle mandriosa. Tuul pöördub loodest edelasse ja tugevneb 7-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul -1 kuni -6 kraadi, hommikuks tõuseb saartel õhutemperatuur 0 kuni +2 kraadini. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Ennelõunal sajab kohati lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Pärastlõunal levib lääne poolt lumesadu Peipsi taha, saartel sajab lisaks lumele ka lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 7-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, öö hakul saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Saartel pöördub tuul pärast südaööd loodesse. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab Kesk- ja Ida-Eestis lund, pärastlõunal sadu kõikjal lakkab. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi, kuid alates keskpäevast hakkab ilm jahenema ja õhtul on juba 1-7 kraadi külma.