Riigikogu saab valida ligi 958 600 inimest

Nende seas on 77 881 alaliselt välisriikides elavat Eesti kodanikku, kelle valimisringkond on määratud, edastas siseministeerium.

Eestis elavatele valijatele hakkab riik alates teisipäevast saatma valijakaarte, millel on info valimise aja ja koha kohta. Hiljemalt järgmise nädala alguses peaksid need olema valijatele kohale jõudnud. Välisriikides elavad valijad on valijakaardi juba saanud.