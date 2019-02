Arved Breidaks: mida rahvas tegelikult tahab?

Näiteks 1992. aastal tahtis rahvas Isamaa ja ERSP abil platsi puhtaks lüüa, ent juba 1995. aastal oli rahva soov taastada koostöö ja kodurahu, mida tollal lubasid valimised võitnud Koonderakond ja Maarahva Ühendus. Tõsi, ajapikku on rahvas oma tahtmistes muutunud siiski püsivamaks, sest kui 2007. aastal võideti valimised loosungiga, mis lubas meid viia viie jõukama Euroopa riigi hulka, siis 2011. aastal võideti sama erakonna hüüatusega «Võid kindel olla», aga mitte tema rivaali tõdemusega, et «Aitab!».

Edu ihkav poliitik oskab lahendada needki rahva mured, millest inimestel enne aimugi polnud. Paistab, et see võimekus on kaotsi läinud.