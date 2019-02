Grippi haigestumine tõusis oluliselt

Kokku hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud 689 patsienti, neist üle 60 protsendi haiglaravi vajanutest on olnud lapsed ja noorukid vanuses kuni 19 eluaastat.

Nimetatud haiglate andmetel on alates jaanuarist vajanud gripi tõttu intensiivravi 40 inimest vanuses kolm kuni 86 eluaastat, kõik kuulusid riskirühmadesse. Andmed vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.