Peakorraldaja: lumeolud Tartu Maratoni rajal on suurepärased

Lisaks tuletavad korraldajad meelde, et selleaastase suusamaratoni põhidistantside ettevalmistustes on arvestatud maksimaalselt 5000 osalejaga. Ehk siis tänase seisuga on vabasid kohti järel vaid natuke üle 200 ning soovitus on huvilistel registreerimist mitte jätta viimasele minutile.