Valimiste valvur taunis Valga vallavõimu käitumist

«Valga puhul oli üks tõsisem rikkumine see, et valimisjaokskondade komisjonide koostamisel jäi arvestamata opositsiooni liikmete osalussoov. Vallasekretär peaaegu viimase hetkeni keeldus opositsiooni esindajaid komisjoni lisamast, kuigi see ei lähtu seadusest," kirjeldas Karolin.