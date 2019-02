Serviti võitis põnevusmängus tiitlikaitsjat

Väravatevaeselt alanud kohtumises (15. mänguminutil oli seis 3: 5) ei ennustanud miski, et mängu teine poolaeg toob kaasa suures koguses nii publiku kui meeskonna emotsioone. Nii mõnigi fänn jättis oma hääle Mesikäpa halli. Ihkasid ju võitu mõlemad meeskonnad, samas oli selge, et võitjaid saab olla üks ning viik ei oleks kummalegi meeskonnale täitrahuldust pakkunud.

«Kõige suuremat heameelt teeb, et pidasime kohtumises hästi kinni mängudistsipliinist, millega on meil sel hooajal probleeme olnud. Samuti suutsime tehnilise praagi hoida oma viimaste mängude tasemel, patustades kogu kohtumises kokku 7 korda,» ütles Serviti treener Kalmer Musting. «Stanislav Kholodiuk ja Alfred Timmo panustasid hästi skooritegemises. Kindlasti mängis suurt rolli võidus ka väga hea meeskondlik kaitsetegevus ning ka Eston Varusk oli taas oma headuses meeskonnale abiks. Nii me selle mängu ära võtsime.»