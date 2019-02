Post toob pensionitunnistuse koju

Käesoleval aastal uueneb ka pensionitunnistuse väljanägemine. Nimelt plaanib sotsiaalkindlustusamet vahetada paberist pensionitunnistused välja plastkaardist tunnistuste vastu. «Senine vorm on jäänud ajale jalgu ja oleme saanud tagasisidet, et praeguse tunnistusega on väljaspool Eestit olnud pensionäristaatuse tõendamisega probleeme,» põhjendas Välling.