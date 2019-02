Kohus mõistis riigireeturid süüdi

Metsavas pani riigivastased kuriteod toime enam kui 10 aasta jooksul, Volini tegevus kestis ligikaudu poole vähem, samuti oli tema roll sisuliselt oluliselt väiksem. Enamik kahjustada saanud teabest oli Eesti riigisaladusega kaetud info ning asutusesisene teave. Peamiselt leidis Metsavase ja Volini ebaseaduslik tegevus aset Eestis ja Venemaal. Info üleandmiseks kasutati sidekanaleid kui ka vahetuid kohtumisi ning selle eest said süüdimõistetud ka tasu.

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Inna Ombleri sõnul on riigivastaste süütegude menetlemine prokuratuuri prioriteet. "Riigivastaste kuritegude puhul on tõendite kogumine ja menetlemine väga spetsiifiline. Käesolevas kriminaalasjas kogutud tõendid sisaldasid Eesti riigisaladust ja salastatud välisteavet, mistõttu oli igati mõistlik lahendada kriminaalasi kokkuleppemenetluses."

"Olgu käesolev juhtum koos varasematega kahtlejatele selge sõnum: Vene eriteenistuste huviorbiiti sattudes on mõistlikum sellest ise meile rääkima tulla," sõnas Sinisalu. "Selge, et värbamist ja salajast kaastöötajat püüavad vastased kõigi varjata, aga varem või hiljem jõuame neile jälile."

Tänasel pressikonverentsil Tallinnas ütles Ombler, et Volin etendas tegudes, mille eest mehed süüdi mõisteti, pigem poega abistavat ja sidemehe rolli. "Volin oli pigem kuller, kes Metsavase hangitud infot üle piiri toimetas," täpsustas Sinisalu.

Koos ülaltoodud riigireeturitega on kaitsepolitsei 2008. aastast tabanud kuus riigireeturit ja 11 Venemaa eriteenistuse kasuks Eesti riigivastase kuriteo toime pannud inimest. Kõik nad on prokuratuuri juhtimisel kohtu alla antud ning kohus on nad süüdi mõistnud.