Piirivalvurid aitasid kaldale Lämmijärvel hätta sattunud kalastajad

11. veebruaril kella 15 paiku said piirivalvurid teate, et Lämmijärvel on kaks ebakindla kõnnakuga meest. Helistaja kirjeldas, et üks meestest püüab tuigerdades kalda poole kõmpida, ent teine on jääl siruli maas ning suuremaid jõupingutusi kaldasse jõudmisel enam ei tee.

Piirivalvurid leidsid sündmuskohalt eest järvejääl lebanud mehe, kel riided üleni märjad. Nad võtsid ta hõljuki pardale ja viisid kaldasse. Seal vaatas mehe üle kiirabi, kes mõõtis abivajaja kehatemperatuuriks vaid 32 kraadi ning mees viidi haiglasse.

Vahepeal saadi telefonitsi kontakti teise mehega, kes kinnitas, et tema jõuab peagi ise kaldasse. Piirivalvurid läksid talle igaks juhuks vastu, ent meest ei tulnud. Nii mindi järvele otsima, kuhu ta jääda võis. Mees leiti Lämmijärvelt, kus ta õnnetult oma kalakasti otsas istus ja viipas piirivalvureid nähes kutsuvalt käega. Selgus, et kalastaja oli udus sihi kaotanud ning kuigi pidanuks kõndima sadama suunas, liikus risti vastupidi - 180 kraadi teises suunas ja Piirissaare poole. Õnneks selle mehe terviseseisund oli parem ja tema haiglaravi ei vajanud.

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits avaldas, et sellised juhtumid on harvad, kus alkoholi pruukinud kalastaja järvejääle lausa magama jääks. «Üks meestest oli juba selgelt eluohtlikus seisus ning pole kindel, et ka teine omal jõul järvelt tagasi kaldasse oleks saanud. Puhas õnn, et kaugemal jagus ühel kalastajal silmi ka kaaslastele ning tänu tema telefonikõnele said piirivalvurid abivajajatele aegsasti appi minna,» ütles ta.