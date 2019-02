Alkoholi müügipiiranguteni on jäänud aega napilt üle kolme kuu

«Toote asukoht müügisaalis mõjutab oluliselt selle läbimüüki. Alkoholisõltlastel võib ainuüksi tuttava alkohoolse toote nägemine põhjustada tungi alkoholi juua. Seetõttu on oluline muuta alkohol poodides silmaga vähem nähtavaks, et just eriti alkoholitarvitamise häirega inimesed saaksid poes käia nii, et neid ei suunataks esmatarbekaupade ostmisel alkoholiriiulite vahelt läbi,» ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht.