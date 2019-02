Valga võib saada Euroopas eeskujuks

Väljaanne märgib, et Valga lätlasest elanike arv on viimase nelja aastaga kasvanud 50 protsenti. Esiteks on Eestis kõrgemad palgad. Aga rolli mängivad ka sotsiaaltoetused. See võib olla otsustav faktor nendele Ida-Euroopa riikidele, kes tahavad oma elanikke rikkamatest riikidest tagasi meelitada.