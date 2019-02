Uno Kaskpeit: kriisi hetkel võib NATO vihmavari auklikuks muutuda

Jah, aga riigikogus olen sellele seltskonnale lähemal ja info jookseb paremini kokku.

Siiamaani jätkub Valgas kui maakonnakeskuses siiski pigem rahvaarvu kahanemine, asutusi tõmmatakse koomale. Olete riigikogus ka Valgamaa toetusrühmas. Mida seal teete?

Valgamaa toetusrühm praegu minu teada ei olegi koos käinud. Olen kohtunud Kagu-Eesti aktivistidega. Tööstust ja töökohti on siia kindlasti juurde vaja, sest noored põgenevad. Soomlased ütlesid, et neil on terve piirivalve raamatupidamine viidud Lapimaale, kuna seal ei ole tööd.

Sellist asja võiks tuua ka Valka ja Põlvasse, kus on elektrooniliselt võimalik tööd teha.

Vahepeal ikka räägiti töökohtade Tallinnast väljaviimisest.

Tartus asuva haridusministeeriumi osakond, mis on Tallinnas, on kolm korda suurem kui ministeerium ise. See on naljanumber.

Millised reaalsed sammud siin olla saaks? Kui on võimalus, olen alati toetamas, et siin muudetaks elu natuke inimväärsemaks.

Tundub, et siiamaani neid võimalusi pole eriti olnud?

Ei ole jah. Eks erakonnad, kes valitsusse saavad, unustavad selle asja.

EKRE puhul on kõlama jäänud sisserände ja laiemalt Euroopa Liidu vastasus, homoseksuaalide ja teise nahavärviga inimeste vähene sallimine. Kas teie jagate neid seisukohti?

Teatud asju jagan. Igasuguseid Euroopa Liidu tobedusi ei ole kindlasti mõtet vastu võtta. Kinnisilmi järgitakse direktiive, mis võib-olla meile üldse ei sobi.

Rändekonventsioon oli ilus näide, kuidas Reformierakond murdus ja jooksis selle hääletamisel saalist minema. Miks peaksime sellega ühinema?

Meil on niigi muukeelset rahvast siin küllalt. Me ei ole suutnud isegi eestikeelset haridust luua. Oleme väike rahvus. Kui laseme igasuguseid inimesi sisse, siis varsti meid enam ei ole.

Sellistes riikides nagu Rootsi on juba tekkinud probleemid. On teatud piirkonnad, kuhu isegi politsei ei lähe.

Teie programm maksaks Mart Helme sõnul viis miljardit eurot. Ettevõtja Einar Visnapuu lahkus teie seast, sest leidis, et lubadused läksid üle võlli. Tundub, et te vist ei eeldagi, et teil õnnestuks lubadusi ellu viia, sest need on ebarealistlikud?

Einar Visnapuu lahkus sellepärast, et tal tuli mõistus pähe. Oleme selle poolt, et alkoholiaktsiis viia Lätiga vähemalt ühele tasemele või gramm madalamale. Eks ta hakkas aru saama, mis meestega on tegemist ja seetõttu ka põgenes. Need on asjad, mida ei saa korraga muuta. Tuleb järk-järgult teha. Ka riigikaitses on meil plaan pöörduda USA poole, et miljardi dollari ulatuses abi saada. Me ei taha raha, vaid relvastust, varustust.

EKRE soovib ka kohtute üle tugevamat järelevalvet. Milline on teie suhtumine võimude lahususse? Kas ütlused, nagu näiteks Martin Helme väljaöeldu kohtunike peade lendamise vajaduse kohta, ohustavad seda?

Eks selles süsteemis tuleks natuke korda majja lüüa. Asjad on käest ära, eriti prokuratuuris.

Olen ka riigikogu õiguskomisjonis. Danske panga asi oli meile väga huvitav. Alates 2007. kuni 2014. aastani käis rahapesu. Valitsuses oli moodustatud rahapesu vastu võitlemise komisjon. Aastate jooksul millegipärast ei jooksnud Danske panga nimed nendest protokollidest kordagi läbi. Järelikult oli kellegi käsi mängus, kes seda ei soovinud.

Kui tihti oma Laanemetsa maakodusse jõuate?

Nädala lõpus ikka tuleb minna ja elamine soojaks kütta. Reedel ühtegi komisjoni ei ole ja istungid lõpevad neljapäeval ära. Neljapäeva õhtul jõuan maakoju. Reedel saab toimetada. Laupäev-pühapäev läheb ringisõitmise peale, on kohtumised.

Te paistate olevat väga tõsine inimene. Kuidas meelt lahutate, mis on teie hobid?

Minu üks hobi on jaht. Enne valimisi oligi probleeme, et koer sai, aga mina ei saanud jahile. Suhtlen hästi palju Soome kolleegidega, kes meid omal ajal koolitasid. Käin aastas kolm-neli korda nende juures, nemad minu juures. Vanade pensionil kolleegidega korraldame suvel alati koosistumise. Muidugi lapselapsed käivad maal. Vahepeal tuleb nendega ka tegeleda.

UNO KASKPEIT Sündinud 8. juunil 1957 Valgas.

Praeguse riigikogu koosseisu liige.

Olnud piirivalveameti piiriosakonna ülem ja piirivalvekolledži direktor.

Lõpetanud Soome Riigikaitse Kõrgkoolis Eesti kaitseväe kõrgema juhtkonna erikursuse.

Tal on Tallinna Ülikooli magistrikraad organisatsioonikäitumise erialal.