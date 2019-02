Maanteemuuseum avab suvel miljoninäituse "Masinate valitsemine"

1500 ruutmeetrisel alal paiknev ekspositsioon hakkab paigutama 120 tonni masinaid ja mõtestab autokasutuspraktikaid aastatel 1920-2000. Näitusel on võimalik tajuda, kuidas on autost kui luksusesemest saanud tarbevahend. Ülesehituselt keskendub see kolmele suurele valdkonnale: autokultuuri, teemasinate ja liikluskasvatuse ekspositsioonidele. Näitusel saab külastaja tervikliku ülevaate autoajastu mõjudest Eesti teede ja liikluse ajaloole.