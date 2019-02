Maarius Suviste: valija pole lammas

Seekordne valimiste-eelne aeg ei ole (veel) millegi erilisega silma paistnud, kui välja arvata traditsiooniks saanud massiivsed postitused postkasti ning ohtra valimisnänni jagamine. Vaadates-lugedes valimispropagandat, mis postkastidesse potsatavad või kusagil poe ees jagatakse, siis mulje on üks: milline hea põli meid ees ootab! Elu nagu lill, kui meid valid – just säärane mulje jääb, kui kallile paberile trükitud ülesmukitud pilte vaadata ning peadpööritavaid lubadusi lugeda.

Tõsi, mõni tark on jõudnud järeldusele, et lubadusi ei ole mõtet jagada, küll aga antakse sellest teiste sõnadega mõista. Tõotame teha, tõsta, parandada... Teeme kõik selleks, et nii on. Mõni räägib veel parendamisest ja kujundamisest, kindlustamisest, tagamisest, arendamisest, tugevdamisest, võimaldamisest, toetamisest ja soodustamisest. Rääkimata kulunud sõnakõlksust: tasuta, tasuta, tasuta. Mõni räägib maksude langetamisest ja toetuste suurendamisest. Samal ajal selgitamata, kuidas see võimalik on ja kust riik raha võtab: ühel ajal langetada ja tõsta.

Nagu varasematest valimistest oleme õppinud ja teada saanud: oleks see kõik siis vaid nii. Kui valijatelt hääl käes, valimised läbi ja tagatubades koalitsioonitegemine käsil, unustatakse pahatihti osa põhimõtteid. Ja miski pole enam endine. Kõige tähtsam on, kuidas kellelegi endale kasulik on. Väärtused on ju meil siin kahjuks need, mida võtta, mida jätta ja millega enda kasu eesmärgil kaubelda.

Mõni räägib maksude langetamisest ja toetuste suurendamisest – selgitamata, kuidas see võimalik on: ühel ajal langetada ja tõsta.

Olgu või ilmestuseks näide. Üks või teine erakond kinnitab, et tema selle või teise parteiga koostööd ei tee, kuna väärtused ei klapi. Kui aga potentsiaalne partner oma väärtusi muudab või neist taganeb, ei ole miski võima-tu – et mitte öelda sada protsenti võimalik.

Ja veel: kas tõesti peetakse valijat nii lolliks, et tikutopsi, kommi või pastakaga meelitades tahetakse hääl kätte saada? Justkui oleks valija lammas, keda saaks odavalt ära osta. No ei ole lammas – ei ole!