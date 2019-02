Päästeamet tunnustas aumärgiga 125 inimest.

Ta lisas, et tänu ennetustööle on tulesurmade ja uppumiste arv 10 aasta jooksul kordi vähenenud. "Vabatahtlike panuse suurenemisega kasvab kodunõustamiste arv, et ka meie inimeste kodudes juhtuvad õnnetused – põhiliselt kukkumised – samuti langustrendi viia."

Need on omavalitsused, kes osalevad "500 kodu tuleohutuks" projektis, lisasid projekti ka omapoolse rahalise panuse ning on tänaseks ka kõik kokku lepitud kodud valmis saanud. Nende omavalitsuste seas on ka Rõuge vald ja Valga vald.