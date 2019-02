Riigikaitsesse panustamine tõi tunnustuse

Kaitseminister Jüri Luik ütles oma tänukõnes vabatahtlikele, et vaba tahe ja selle toel tegutsemine on suur ja võimas jõud, sest see saab innustuse ja hoo inimese enda seest, tema väärtustest ja hoiakutest, arusaamadest ja kõige laiemalt võttes - hoolimisest.

"Iga inimese suhet riiki ja riigikaitsesse kujundavad väga olulisel määral just need tõekspidamised, mis saadakse kaasa kodust ja koolist. Eesti jaoks on oluline, et kõikidel lastel ja noortel oleks võimalik oma riigist ja selle kaitsmisest võimalikult palju teada saada," ütles Luik.