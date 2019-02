Ülle Juht: kultuur ja majandus peavad pidevalt käima käsikäes

Kultuur on piiride, raamide ja mõõtudeta. Pole selleks oluline ei aeg, ruum ega koht. Tähtsad on tahe, ideed ja inimesed, samuti unistused ja tulevikuplaanid.

Mõni aeg tagasi oli võimalus saada ülevaade ühe olulise riikliku dokumendi loomise arutelust. Nimelt on koostamisel «Kultuuripoliitika põhialused 2030».

Tegemist on visiooniga, mis seab eesmärgistatud raamid konkreetse rakendus- ja tegevuskavata. Aga visioon on oluline. See moodustub vajadustest, unistustest ja uutest ägedatest ideedest. Arutletakse ka selle üle, milline võiks olla kultuuriline taristu ja kultuurikaart aastaks 2030 ja kas kultuur vajab digiteerimist. Riiklik mastaap hõlmab muidugi ka kohalikku tasandit.

Nimetatud alusdokumendi koostamise protsess on plaanitud kolmele aastale. Kuna juba ettevalmistus on nii pikk, tekkis küsimus: kas ei võiks vaadata kaugemale ette, näiteks aastani 2045? Unistada tulebki ju suurelt.

Haldusreformi järel oleme saanud koos endiste väikeste naabervaldadega ühiseks Valga vallaks. Suurema kogukonnana saame nüüd anda ka suurema panuse tulevikuplaanidesse. Tegemist pole mitte lapiteki detailide kokkusobitamisega, vaid sootuks uue mustri loomisega, millesse iga soovija nüansi saab lisada.

Ühinemise järel on loomulikult tarvis üleminekuaega, et inimesed kohaneksid olukorraga ning võtaksid uue koduvalla omaks. Tõsi, esimene aasta oli raske, kuid samas huvitav ja kokkuvõttes edukas. Muidugi oli ja on ka lahkarvamusi ning arusaamatusi. Arutelud jätkuvad. See kõik ongi vajalik parima tulemuse saavutamiseks.

Eriti tähtis on, et ettepanekud ja ideed oleksid viljakandvad ja nutikad, eelistades kvaliteeti kvantiteedile ega kurnaks protsessi ennast. Mida nutikamalt ja targemini üheskoos tegutseme, seda kiiremini jõuame soovitud tulemuseni.

Hiljuti vestlesin ühe vahva noore naisega, kes külastas Valga kultuurikeskust ja selgus, et esimest korda. Seda põhjusel, et noor pere kolis alles hiljaaegu Valga valda elama. Meie vestlus oli südantsoojendav. Mind siiralt liigutas, kui väga oluliseks pidas see noor naine keskkonda, mis puudutab teda ja tema peret väljaspool kodu ning igapäevatoiminguid ja töid. See on kultuur: huvitegevus, vaba aeg, meelelahutus, elamused.

Pereema huvitus võimalustest, mis avanevad tema lastele ja teistele pereliikmetele töövälisel ajal. Väga liigutav oli vestlusest tõusnud emotsioon, mis vallandus pärast seda, kui olin andnud põgusa ülevaate meie kultuurikeskuses pakutavatest võimalustest. «Milline valik! Uskumatu,» rõõmustas ta.

Siit tõdemus: hindame olemasolevat ja tunnustame pakkujaid. Meil on, mille üle rõõmu tunda ja mida soovijatega jagada.

Majandust võib kultuuriga kõrvutada küll, kuna valdkondade sünergial põhinev areng on täiuslikum. Majanduse arenguga areneb ka kultuur. Ja kultuur loob uusi lisaväärtusi.

Elukoha valikul on vaieldamatult kõige olulisem töökoht ning esmaste teenuste kättesaadavus, kuid mitte ainult. Sama tähtis on inimestele kõik, mis argielu ümber: võimalused vaba aja veetmiseks, huvialade arendamiseks, sotsiaalseks suhtluseks ning kultuuriürituste külastamiseks. Kaugused ja asukoht pole enam esmatähtsad.

Vajadused ja soovid kujunevad ja muutuvad ajas. Meie ülesanne on olla olukorrast mitu sammu ees. Pidevalt muutuvas ühiskonnas jääbki sõelale see, kes nutikam ja uuendusmeelsem ning kes suudab ja tahab tarbija silmadest lugeda järgmist eelistust ja soovi.