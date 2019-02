Politsei päästis Põlvamaal purupurjus mehe elu

Sageli juhtub see põhjusel, et inimesed võtavad liigsuuri riske õndsas arvamises, et küllap nendega midagi ei juhtu. "Aga abi ei ole alati nurga tagant võtta. Ellujäämine eeldab, et inimene ise peab end ka aitama," tõdeb Lõuna prefektuur oma Facebooki-lehele mõne tunni eest pandud postituses.