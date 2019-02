Selgus Võru linna aasta tegu

Alates väljaku valmimisest on noorte huvi selle kasutamise vastu olnud väga suur ja palli mängitakse seal hiliste õhtutundideni. Töö­päeviti kella 8-15­ on väljak kooli kasutuses. Õhtuti ja nädalavahetustel kasutab väljakut klubi ning vabal ajal on see avatud tasuta kõigile linna lastele.