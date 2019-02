Põlvamaal hukkus ketaslõikuriga mürsku saaginud mees

Põlva haigla ülemarst Margit Rikka ütles, et mees jõudis kiirabiga haiglasse kolmapäeval kell 13.38.

"Haiglasse jõudes oli mees juba kliinilises surmas. Ta tuli sellises seisundis, et oli väga väike variant, et tema elu suudetakse päästa," rääkis Rikka.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsiooijuht Marek Kiik ütles, et päästeameti demineerijad reageerisid juhtumile ning tegid kaitsepolitseiga koostööd.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius täpsustas, et 20. veebruaril kella 13 paiku teatati häirekeskusele, et Põlva vallas toimus plahvatus, milles sai üks mees vigastada. Sündmuskohale saabunud kiirabibrigaad toimetas mehe haiglasse, kuid tema vigastused olid sedavõrd rasked, et ta suri. Täpsemate asjaolude selgitamiseks alustas kaitsepolitseiamet kriminaalmenetlust.