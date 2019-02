Võru maakond tunnustas tegusaid kodanikke

Riina Paat on Punase Risti Võrumaa seltsi pikaaegne sekretär. Koos meeskonnaga on ta viinud läbi loendamatu arvu esmaabikursusi ja lastelaagreid, abistanud puudust kannatavaid peresid, viinud läbi koolialguse ranitsakampaaniaid, korraldanud toiduabi jagamist ning teinud palju muud.

Paadi panus Võrumaa heaolusse on teenetmärgi komisjoni hinnangul olnud mõõtmatu. Ei saa kokku lugeda haavu, mis on tema õpetuste järgi seotud; murdunud luid, mis tema õpetuse järgi toestatud; mürgistusi, mis tema õpetuse järgi leevendatud; külma- ja kuumakahjustusi, mida tema õpetuse järgi suudetud vältida või vähendada.

Ena Poltimäe on Võru maakonna keskkonnavaldkonda juhtinud 30 aastat. Ta asus 1988. aastal tööle Eesti NSV riikliku looduskaitse ja metsamajanduse komitee Võru looduskaitse valitsuse juhatajana. Tema juhitud asutustel on olnud aja jooksul eri nimesid ning viimase kümne aasta jooksul on laienenud ka tööpõld.

Poltimäele on iseloomulik argumenteeritud suhtlemiseviis, mis aitab koostööle ka need, kelle huvid ristuvad. Nende omaduste toel on paljud keskkonna hoidmise ja kasutamise alased vastasseisud lahenenud nii, et maakond areneb ja ka loodus on hoitud.