Perepäevad tulevad nii Valgas kui ka Tõrvas

Valga militaarteemapargis toimuv perepäev on suures osas selline nagu varasematelgi aastatel. Siiski on ka midagi uut: teoks saab erakondadevaheline sportlik jõukatsumine.

«Mõnegi erakonna esindajad on juba hirmu tundnud ja küsinud, milline füüsiline ettevalmistus peab neil olema,» rääkis teemapargi eestvedaja Meelis Kivi. «Olen vastanud, et ega siis füüsilisest võimekusest piisa: vaja on ka nutikust ja osavust. Aga mis füüsilist vormi puudutab, siis meenutan vastuseks, et õige Eesti mees peab suutma ühe käega kanda oma naist ja teisega naabrinaist.»