Näitus tutvustab viimase 120 aasta sünnilugusid

See on häll. Lakke pandi elastne puulatt, nööridega seoti häll kinni. Kui laps liigutas kätt või jalga, hakkas häll kiikuma. Vanasti tuli kedrata ja teha igasugust majapidamistööd, polnud aega last süles hoida. See häll on küllaltki sügav, sealt ei saanud välja. Mida rohkem laps rabeles, seda rohkem hakkas häll kõikuma. Ise tuli välja mõelda, et oma tööd kergemaks teha. Üks isa mõtles välja, teine mõtles midagi juurde ja nii arenesid tarbeesemed.

FOTO: Heino Käos