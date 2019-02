Reedel tuleb nii öösel kui päeval miinuskraadidega ilm

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Hommikuks sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt põhjatuul 6-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 20 m/s, hommikuks nõrgeneb. Külma on 2-8 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjatuul 7-12, puhanguti 15 m/s, hommikuks nõrgeneb. Sajab vähest lund ja võib tuisata. Nähtavus mõõdukas. Külma on 5-8 kraadi.

Päeva jooksul pilvisus hõreneb ja ilm on olulise sajuta. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhja- ja loodetuul 5-10 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 4-6 kraadi.