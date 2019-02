Kodulookirjanik Elmar Orav: minevik on mulle armas

Kuidas on võimalik samal ametikohal nii kaua töötada?

Kui siin 1968. aasta 1. mail alustasin, siis mõtlesin, et kui ülikooli ära lõpetan, lähen ikka koolimajja. Õppisin ju eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Eluaeg oli unistus eesti keele õpetajaks saada. Olin koolis praktikal, aga olin raamatukogus juba ära harjunud, kogu aeg rahva seas. Mitu korda tuldi koolimajast ütlema, et tule ikka ära. Siis aga jäi ema väga haigeks. Ja tundsin, et siin on päris hea olla. Olgugi, et palgad olid väga väikesed. Ma ei kahetse.

Juba Vene ajal olid väikesed?

Jah, 72 rubla ja 50 kopikat oli kuupalk.

Aga mis puudutab siinset tööd, siis võib-olla palju aega enam tööl ei olegi, vanus ka tükib peale. Rääkisin abivallavanemale, ta ütles, et ei ole praegu kedagi asemele panna. Kaie Tähel, Helme raamatukogu juhatajal, on ka juba varsti 52 aastat oldud.

Kas igav ei ole sellises rahulikus kohas nii kaua töötada?

Mõtlen siis jälle, mida kirjutada. Praegugi toimetajaga tahame üht raamatut veel välja anda. 87 lugu on juba ära kirjutatud.

Kas vahepeal unistus õpetajaks saada muutus?

Raske ütelda. Ilmselt harjusin kirjandusega siin ära. Dekanaadist küsisin, kas selle diplomiga võib raamatukogus ka töötada. Sealt öeldi, et see on ju enam kui küll raamatukogus töötamiseks.

Ütlesite kultuuripreemiat saades, et see kaalub tööaastad üles. Mida meeldejäävat aastate jooksul juhtunud on?

Tahtsin seal lisada, et tänan tuhandeid lugejaid, kes on siit läbi käinud. Vene ajal taheti siia mõnda minu asemele panna. Nad kujutasid ette, et see on kerge. Mõni ütles, et küll oleks hea siin kududa ja last hoida. Mõni ülemus tahtis sugulast asemele panna. Kolhoosi direktor tuli ukse peale ja hakkas sõimama, et kui oled õppinud õpetajaks, mine ära koolimajja! Saad kõrgemat palka ja mis sa istud siin, noormees! Täiesti vihane oli. Aga pärast saime temaga väga hästi läbi.

Toredaid lugejaid on käinud siin, aga nad lähevad jälle minema ja siis on kurb. Praktikal oli siin Tõnu Kõrgessaar, kes tuleb veel praegugi vaatama.

Praegu on peaaegu 51 aastat staaži. Peaksite 60 aastat ära töötama.

Vanus tuleb peale, suvel saan 78. Ise hingelt ei tunne. See on imelik, tunne on nagu varem. Vanuse pärast ei ole ükski asi tegemata jäänud. Aga kui palju koolikaaslasi ja klassikaaslasi on aastakümneid tagasi juba surnud!

Olete ka Hummulist pärit, selles mõttes igati patrioot.