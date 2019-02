Paljudel inimestel on praeguseks oma valik tänavustel riigikogu valimistel tehtud, paljud teevad selle aga ülehomme. Milline haridus on aga Põlva-, Valga- ja Võrumaa ringkonnas riigikogusse pürgivatel kandidaatidel ja millisel töökohal nad töötavad? Ehk keda me õigupoolest valime või valisime?