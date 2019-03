Pühapäev toob lumelisa

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul algul 7-12 m/s, vastu hommikut tuul nõrgeneb. Kohati sajab lund ja nähtavus on mõõdukas. Külma on 3-5 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves ilm. Sajuvöönd liigub pikkamööda edelast kirde suunas. Sajab peamiselt lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Tuul pöördub päeva jooksul kõikjal idakaarde 4-9, looderannikul tugevneb iiliti 14 m/s. Külma on 1-5 , saartel on õhutemperatuur 0 kuni +2 kraadi. Teed on libedad.