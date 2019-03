Pensionärist valija: täitsa hullumaja, mis Eestis on!

Vaikel on edasi öelda oluline sõnum tulevastele riigikogulastele. «Endal rahakott juba täis, teine olgu siis loll – täpselt nii ma ütlengi. Kui te olete seal riigikogus, siis kuulge: võtke palun mõistusega. Te saate seal oi kui palju palka! Aga vaeste inimeste peale ei mõtle keegi. Kes on pensionärid, kes on haiged.... Mitte midagi ei mõelda meie peale. Täitsa hullumaja, mis Eestis on?!» ütles ta. «Aga noh, mida sa teed – tuleb elada nii, nagu saab. Ja seda ma ütlen ka, et Tallinnas on üks elu ja mujal on teine elu.»