Eeloleva nädala keskpaik toob kuni 13 külmakraadi

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, Põhja-Eestis ka lund. Tuul pöördub kagust edelasse ja tugevneb 6-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lörtsi ja vihma, pärastlõunal ka lund. Õhtupoolikul sadu alates Loode-Eestist lakkab. Tuul pöördub loodesse ja põhja 7-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, pärastlõunal langeb põhja poolt alates -2 kuni -6 kraadini.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul võib kohati lund sadada. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 5-10, selgimiste korral Põhja-Eestis kuni 13 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 2-7 m/s. Külma on 2-6 kraadi.