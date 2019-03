Valga ja Valka liitmist toetavad pigem lätlased

Uuring «Elanikkonna valmisolek piiriülese omavalitsuse moodustamiseks» telliti Euroopa Parlamendi liikme Igor Gräzini eestvedamisel, kes ise ütles, et tellija on Euroopa Parlamendi Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon. Uuringu korraldas firma Saar Poll ja seda esitles Valga tulevases riigimajas nende uuringujuht Andres Viia. Kohal oli ka riigihalduse minister Janek Mäggi.

Kuigi viimasel ajal on teemaks lätlaste Eesti poolele elama registreerimine, on eestlased oma teenuste kättesaadavuse suhtes kriitilisemad. Kahe riigi elanike kokkuvõttes inimesed pigem ei uskunud, et liitumine midagi parandaks. Näiteks arvas vaid viis protsenti, et lasteaiakorralduses paraneks olukord oluliselt, 38 protsenti aga uskus, et ei paraneks üldse.