BLOGI: Kes pääsevad Riigikokku Võru-, Valga- ja Põlvamaalt?

Kell 20.54. Ringkonnas nr 11 on kokku 48 valimisjaoskonda. Tulemused on laekunud nende seast kolmest esimesest. Need ei ole valmistulemusi oluliselt muutnud. Pool protsendipunkti on kaotanud Reformierakond (31%). Enim on tulemus kerkinud Keskerakonna puhul - 13,9% peale.