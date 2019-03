Valga noormees maadles end meistriks

«Supertulemus,» ei hoidnud Valga klubi treener Evo Saar võistluste järel emotsioone tagasi. «Kõik tšempionid on kindlad kandidaadid tänavu augustis toimuvatele juunioride maailmameistrivõistlustele. Nii ka Uku.»

Eriti kõrgelt hinnatavaks teeb noormeeste tulemused tema sõnul asjaolu, et juunioride klassis võistlevad kõik kolm alles esimest aastat.

Samas on Saar veidi kurb selle üle, et Põrk sedapuhku medalita jäi. «Tanel on muidu olnud ikka võistlustel esimene-teine, aga sedapuhku oli tal loos kehv.»