Õhutemperatuuri kiire langus muudab teed libedaks

Pärastlõunal on teeolud põhi- ja suurematel tugimaanteedel üle Eesti muutlikud. Ida-Eestis on teekatted valdavalt lumised, Põhja-Eestis esineb teedel kohati pinnatuisku. Lääne-Eestis on suuremad teed valdavalt soolamärjad ja puhtad.