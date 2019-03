Põlva munaring läheb ümbertegemisele

Nüüd teatas maanteeamet, et liikluskorraldus sealsel nelja tee ristil muutub. Maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal ütles, et ovaalne ringristmik ehitatakse ümber lähtuvalt liiklusohutusest. «Oluline on, et ringristmik oleks arusaadav kõigile liiklejatele, nii kohalikele kui võõrastele,» selgitas Taal.

Ta lisas, et paegu on võimalik läbida ringristmikku kahest suunast suure kiirusega ning see muudab liikluse ohtlikuks. «Tegemist on tavalise neljakülgse ristmikuga, kus tuleb kõigil suundadel vajadusel peatuda ja ringil olevale sõidukile teed anda. Praegune lahendus loob petliku mulje, et kaks suunda on eelistatud.»