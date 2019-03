Vastaste nõrkus mängis Servitile trumbid kätte

Treener Kalmer Muting on mängu tulemusega rahul, kuigi mängu algus, kui Serviti jäi 0: 3 taha, oli mõistagi kurb.

«Umbes 5. minutist hakkas mängupilt paranema. Vastane mängis täna oluliselt kehvemini kui varasemates kohtumistes ja tuleb tõdeda, et mängu saatus sai otsustatud 1. poolajal,» nentis ta. «Teisel poolajal oli palju eemaldamisi, mängisime korduvalt vähemuses ja mängupilt oli mõlemal võistkonnal kehvem. Kaitses mängisime hästi ning ka Eston Varusk toimetas väravas hästi ning sai enne lõpuvilet puhkama. Rünnakul olime samuti ühtlased, kuid särava mängu tegemiseks oleks liidrit vaja, keda tänases mängus esile ei kerkinud. Samas käisid platsil erinevad koosseisud. Ees ootavad uued head mängud ja mängugraafik on tihe. Seega on, mille nimel pingutada.»