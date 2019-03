Euroala kasvuprognoos langes pea poole võrra

Rikastest riikidest koosnev OECD hoiatas, et majanduskasvu ohustavad veel ka Hiina majanduse aeglustumine ja võimaliku leppeta Brexiti tagajärjed.

OECD teatas, et kahe viimase riigi väljavaate langus on seotud "võrdlemisi kõrgema haavatavusega globaalse kaubanduse aeglustumise ees".

Ühendkuningriigi väljavaate langetas OECD 0,8 protsendile varem oodatud 1,4 protsendilt. Samas märkis organisatsioon, et see tugineb eeldusel, et Brexit saab teoks sujuvalt. Leppeta Brexiti korral oleks väljavaade oluliselt nigelam.