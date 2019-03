Räpinas hakkab robot külvama ja kastma

Täna aianduskoolis esitletud Farmbot on Eestis ainulaadne seadeldis. See annab aimu, kuidas tulevikus meie kasvuhoonetes aiakultuuride kasvatamine võiks käia. Higistama paneva töö võib usaldada robotile, kes väsimust tundmata teie salati- ja tomatitaimed maha külvab, neid kastab, vajadusel umbrohu välja kitkub ja muul moel kultuurtaimede eest hoolt kannab.

«Hetkel on ta võimeline külvama, kastma, rohima, kuid hiljem tahame funktsioone juurde lisada,» tutvustas Farmboti oskusi Räpina aianduskooli IT-spetsialist Aleksei Raud. Robotile on plaanis lisaks õpetada näiteks kasvuhoonetaimede varjutamist lõõskava päikese eest.

«Farmbot on esiteks robot,» jätkas Raud, «teiseks on ta õppevahend ja kolmandaks me veel ei tea tema kõiki võimalusi – seda me alles uurime ja vaatame.»