Sõeluuring on päästnud sadade naiste elu

Eesti Vähiliidu meditsiininõunik doktor Tiiu Tigane ütles, et eestlased on paraku pigem väheaktiivsed uuringutel käijad. «Kui optimaalne sõeluuringutes osalemise protsent oleks vähemalt 75, siis Eestis jäävad need protsendid 50 piiresse ja alla selle,» sõnas Tigane. Siiski näitavad uuringud vähiliidule, et osalus vähehaaval tõuseb ja edenemise märke on näha.