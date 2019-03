Algab kirjapanek Teeme Ära talgupäevaks

Laulu- ja tantsupeo juubeliaastaga seotud talgud

Juubelilaulu- ja tantsupidu ning üle-eestiline Teeme Ära talgupäev on kantud ühistest väärtustest – koos panustades näitame hoolimist oma kodust. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta projektijuht Sten Weidebaum ütles, et üleskutse keskmes on korraldada talguid üle Eesti kõigis maakondades tuleteekonnale jäävates paikades. „Soovime seeläbi tuua rohkem tähelepanu kõigile kohalikele kultuuriväärtuslikele paikadele, mis on seotud laulu- ja tantsupeoga, tänavuse tuleteega või on inimestele oma kodukandis olulised,“ sõnas Weidebaum. Just praegu on õige aeg plaane teha, millistes paikades talgutöid vaja oleks, et omakandi rahvast, kollektiive ja kogukondi kaasa kutsuda.