Koolitants jõuab Valka ja Võrru

Valgamaa tantsupäev saab teoks homme õhtul Valga kultuurikeskuses. Registreeritud on 25 etteastet.

Edasipääsejatena on eelistatud tantsud, mille helikujundus on loodud eesti autorite heliloomingule. Koolitantsu žanr on mõeldud noorte gruppidele, kes soovivad end väljaspool tantsukoole ja -stuudioid proovile panna omaloominguliste esinemisnumbritega.