Põlva esindustiim alistas kõik vastased

Eesti meistrivõistluste C-klassi 1. liiga tabeliseis pärast esimest etappi on järgmine: Põlva SK 1 on kogunud 12 punkti, Viljandi SK 10 punkti, SK Tapa/Tapa SK 8 punkti, HC Tallas 6 punkti, Aruküla SK 4 punkti, HC Kehra 2 punkti ja HC Tallinn 0 punkti.

EMV C-klassi 2. liiga tabeliseis pärast esimest etappi on selline. esimesed kaks on HC Pärnu/Rager 12 punktiga ja HC Tallinn/Mustamäe 10 punktiga. HC Tallinn 2 ja Põlva SK 2 on kogunud mõlemad 6 punkti. Parema väravate vahega on pealinlased aga kolmandal kohal. Valga Kävalil on 4 punkti, HC Tallinn/Randverel 2 punkti, HC Viimsil 0 punkti.