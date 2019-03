Eelpidu viib pärimuslainele

Peol astuvad üles folklooriansambel Käokirjas, Kõivokõsõ, Madara leelokoor, Kadri Lepassoni rahvakandleõpilased Aia Rikka ja Romet Nõmme, Toomas Ojasaare lõõtsaõpilased. Pärimuspeo perenaine on Triinu Laan

Mooste Folgikoda on Baltica eelpeoks tore koht seepärast, et eelmisel Baltica festivalil toimus seal Baltica maapäev.

Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnus on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide, nagu näiteks laul, tants, pillimäng, kombed, sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.