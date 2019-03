Politsei loobub paberkandjal dokumendifotode vastuvõtmisest

Politsei- ja piirivalveamet on sõlminud lepingu uue dokumenditootjaga ning uutel ID-kaartidel, mille väljastamist alustati detsembrist, on värvifotod. ID-kaartide tootmistehnoloogia eeldab fotolt aga kõrget kvaliteeti, mis paberfoto puhul ei ole võimalik.

Samas näeb eelnõu ette, et inimesel säilib põhjendatud juhul siiski võimalus esitada politseile paberfoto. Asjaolude põhjendatust hindab dokumendi väljaandja. Paberfoto puhul on oluline, et selle skannimisel oleks võimalik saavutada minimaalsetele nõuetele vastav digitaalne foto.