Homsest läheb suur osa Peipsi järve jääst kalastajatele lukku

Alates homsest, 21. märtsist on Lõuna prefektuuri vastutusalas keelatud minna Peipsi järve jääle.

Seoses pikalt kestnud sulailmade ja vihmasadudega on homsest keelatud Peipsi järve jääle väljumine Jõgeva, Tartu ja Põlva maakonna piires. Alates reedest, 22. märtsist ei ole jääle minek lubatud enam ka Ida prefektuuri vastutusalas ning kalastajatele on sellest päevast lukus ka Narva veehoidla. Endistviisi on keelatud väljumine ka Pihkva järvele ja Lämmijärvele.

Mustvee kordoni juhi Jalmar Ernitsa sõnul näitab igapäevaselt teostatav jääluure, et nüüdseks on ka Peipsi järvel jääolud halvenenud sedavõrd, et inimest olemasolev jää enam ei kanna. Veel ühe päeva jagu lubatakse kaluritele Ida-Virumaal Peipsile väljuda, et nad saaksid seal oma töö lõpetada. Reedest on seega ühtviisi lukus nii sise- kui ka piiriveekogud.

«Kuna jääkate on muutunud õhukeseks ja esineb palju ka lahtist vett, on läbivajumise oht suur ja risk inimeludele kõrgendatud. Just seetõttu tuleb kehtestatud piirangutest kindlasti kinni pidada, kuna plusskraade, tuult ja vihma on prognoosi järgi oodata ka lähipäevadel ning viimnegi kärbest kandev jää kaob järvistult kiirelt,» sõnas Ernits.

Ida prefektuuri politseikapten Kalmer Janno nentis, et piirivalvurid on viimastel päevadel olnud abiks nii mõnegi hätta sattunud kaluri kaldasse toimetamisel, kuid ta rõhub siin ka kaaskodanike südametunnistusele ning palub kõigil, kes õhukesel ja ohtlikul jääl viibivat inimest märkavad, sellest koheselt häirekeskusele teada anda.

«Muu hulgas on teretulnud seegi, kui inimesed võtavad vaevaks omaalgatuslikult eluga riskijatele jääl viibimise keeldu meelde tuletada ning neid tagasi kaldasse kutsuvad,» vahendas Janno.