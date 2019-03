GALERII: Võrus mälestati märtsiküüditamise ohvreid

Küüditatute mälestuseks on Võru jaamahoone kinnilöödud akendel pühapäevast avatud Ave Taaveti näitus «Tsiber tarõn», kus fotodel on Krasnojarski krai vaated, mis oli paljude väljasaadetute sihtkoht. Üle-eestilise kunstiprogrammi «Siberi lapsepõlv» osana on näitus vaadata kuni 14. juunini.