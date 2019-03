Verioral meenutati 1949. aasta märtsikuu julma lõppu

Vaatamata sellele, et 1949. aasta küüditamise operatsioon nimega «Murdlaine», oli pikalt ette valmistatud, ei õnnestunud küüditajail esimese hooga kätte saada 30 protsenti nimekirjadesse kantuist. Seepärast sattusid küüdirongidele ka hulk inimesi, kes ei oleks pidanud sinna sattuma, kes olid n-ö varunimekirjas, et plaan saaks täidetud.

Inimeste vagunitesse pealelaadimine algas Verioral 25. märtsi hommikul kell 5.30, kuid rongid startisid alles 27. märtsil. «Veriora raudteejaam on viimane jaam enne Vene piiri ja siia oodati ära kõik need kes Jõgevalt maha jäid, kes Tartust hiljem kätte saadi,» rääkis Parmas. «Kujutame ette, mis toimus inimeste psüühikaga, kes istuvad vagunites, kes ei tea, kuhu neid viiakse. Teada oli, et ära viiakse igaveseks ajaks ja teada oli, et kunagi enam kodumaale tagasi ei saa.»