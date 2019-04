Volikogu esimehe riietus sünnipäeval tekitas huvi

«Tegemist on Eesti Vabariigi kaitseväe ohvitseri piduliku õhtuvormiga,» selgitas Barkala. Ta lisas, et vastavalt sündmuse pidulikkusele ja iseloomule ning ka kutsel märgitule kantakse seda kas musta vesti ja musta kikilipsuga või valge vesti ja valge kikilipsuga. Õhtuvormi kandmine on ette nähtud olulistel sündmustel, mis algavad alates kella 18st.