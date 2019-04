Sportlased tõi Eestisse USA saatkond Eestis. Ettevõtmise mõte on inspireerida noori rulaspordiga lähemalt sõbraks saama ning ühtlasi neid kooliväliselt kokku tuua ja lõbusalt aega veeta. Üritus peeti Valga ekstreemspordihallis. «Oleme siin, et jagada oma armastust rulatamise vastu,» võttis idee lühidalt kokku Armanto.

«See on tore kogemus. Kohtume lastega ja loodetavasti saame neile pakkuda inspiratsiooni tegelemaks sellega, mida nad armastavad. Mulle öeldi, et siin ei ole väga palju rulatajaid võrreldes näiteks BMXi sõitjatega. Nii et võib-olla saame mõned noored selle alani viia,» lisas Hatchell.